Надо усиливать поддержку Украины, а не обвинять друг друга, - Бербок
Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов на сессии ПАСЕ 24 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Показывание пальцем на других не принесет мир и свободу Украине… Если мы будем обвинять друг друга, путин победит", – заявила Бербок в ответ на ремарку британского политика.
Она заметила, что коалиционное правительство в ФРГ состоит из разных "акторов", которые являются партнерами и согласовывают все вопросы. Это касается предоставления танков, сказала Бербок и добавила, что ее позиция по этому вопросу давно известна (политик из партии "Зеленых" поддерживает передачу танков Украине – ред.). Она пообещала, что Германия даст ответ.
"Я не спрашиваю у других, почему они не поставляют какое-то вооружение…. Это никуда не ведет, кроме разделения Европы", – подчеркнула Бербок.
В то же время она призвала делать больше для поддержки Украины, как военной, так и гуманитарной, финансовой. Министр призвала не забывать о других вопросах, других аспектах помощи, которые также важны.
"Но мы должны делать это вместе. Мы ведем войну против россии, а не друг против друга… Мы можем вести ее только вместе", – подчеркнула глава МИД Германии.