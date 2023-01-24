Федеральное правительство Германии хочет быстро рассмотреть заявку Польши о танках для Украины

Федеральное правительство Германии хочет рассмотреть заявку польского правительства на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства "с необходимой срочностью".

Об этом сообщил представитель правительства по запросу информационного агентства dpa, передает "Европейская правда", со ссылкой на Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что польская заявка на реэкспорт танков была получена.

По его словам, такие заявки будут "рассмотрены с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".

Министр экономики Германии Кристиан Линднер в комментарии Welt заявил, что в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.

"Есть установившаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", - сказал Линднер, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия получила официальный запрос Польши по поводу разрешения на передачу Украине немецких танков Leopard 2, стоящих на вооружении польской армии.

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