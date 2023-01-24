Российские войска второй раз за день ударили по Константиновке
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24 января россияне снова нанесли удары по Константиновке Донецкой области.
Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует Цензор.НЕТ.
Около 14 часов в городе прогремели два взрыва. Россияне обстреляли промышленную зону. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
"За медицинской помощью никто пока не обращался. Это закрытая промышленная зона. Владельцы о разрушениях не сообщали", – рассказал Рослов.