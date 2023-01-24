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Российские войска второй раз за день ударили по Константиновке

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Российские войска второй раз за день ударили по Константиновке
24 января россияне снова нанесли удары по Константиновке Донецкой области.

Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует Цензор.НЕТ.

Около 14 часов в городе прогремели два взрыва. Россияне обстреляли промышленную зону. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

"За медицинской помощью никто пока не обращался. Это закрытая промышленная зона. Владельцы о разрушениях не сообщали", – рассказал Рослов.

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