Зеленский присвоил Вильнюсу звание "Город-спаситель"

Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил столице Литвы Вильнюсу почетное отличие "Город-спаситель".

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие "Місто-рятівник" Вильнюсу (Литовская Республика)", – говорится в тексте указа.

Вильнюс стал очередным иностранным городом, удостоенным такого статуса после польских Перемышля и Жешува, а также Праги.

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