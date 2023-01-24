Оккупанты заявили, что не будут восстанавливать "Азовсталь": "Невозможно и нерентабельно"
Об этом заявила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно...
Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР. – Ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать.
Собственно, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются", - сказала она.
Максимова добавила, что оба градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат "Азовсталь" и завод Ильича, остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.
Она отметила, что людям недостаточно восстановить жилье, им нужно дать работу на этой территории – и в "мастер-плане предусмотрены меры компенсационного характера".
По словам Максимовой, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства, поэтому в Донецкой области будут строить перерабатывающие комплексы.
Она также сказала, что "Роскапстрой" стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, которая, в частности, производится в Алчевске, через порт – "на Крым, например".