Малюська напомнил о платных камерах и подарочных сертификатах на них: "Готовились задолго до того, как это стало мейнстримом"

Министр юстиции Денис Малюска напомнил, что в украинских СИЗО можно сидеть в комфортной камере, заплатив за услуги деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы министерства юстиции.

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции.

Подарочный сертификат тоже в продаже", - говорится в сообщении.

В комментарии Малюска добавил ссылку на Он-лайн Дом Юстиции, где можно оплатить подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

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