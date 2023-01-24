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Малюська напомнил о платных камерах и подарочных сертификатах на них: "Готовились задолго до того, как это стало мейнстримом"

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Малюська напомнил о платных камерах и подарочных сертификатах на них: "Готовились задолго до того, как это стало мейнстримом"
Министр юстиции Денис Малюска напомнил, что в украинских СИЗО можно сидеть в комфортной камере, заплатив за услуги деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы министерства юстиции.

"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции.

Подарочный сертификат тоже в продаже", - говорится в сообщении.

В комментарии Малюска добавил ссылку на Он-лайн Дом Юстиции, где можно оплатить подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

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Топ комментарии

  • gemixx11
    Пригодится Тимошенку и Резникову ... Ермака при попытке к бегству
  • Сергій Шешеня
    Курва)
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Але й пика! Тупа курка даже незнає значення слова "нацизм"! Хоч би в інтернеті прочитала.
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