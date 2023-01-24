Два сектора окажутся вне санкций против РФ из-за сопротивления Венгрии и Бельгии, - глава МИД Чехии Липавский

Сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрещения торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не включит эти сектора в следующий пакет антироссийских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он считает, что Европейский Союз должен ввести больше санкций против российского технологического сектора, чтобы ограничить способность Москвы производить оружие и ракеты, используемые для ведения войны с Украиной.

"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", - сказал Липавский.

Он также отметил, что сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрета торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не сможет добиться необходимого единодушия для таких мер.

Министр сказал, что ЕС должен усилить санкции, чтобы исключить их обход, а также ввести новые ограничения для борьбы с российской пропагандой.

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