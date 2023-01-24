Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен" зафиксировали в Украине

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "Omicron" XBB.1.5, или "Кракен".

Об этом в Фейсбуке сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его опаснее других субвариантов. Однако по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у людей преклонного возраста и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот штамм может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант "Omicron", который циркулировал ранее (например, в США с 1% на 47-й неделе 2022 года до 8% на 50-й неделе).

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В целом, по имеющимся данным, с 22 октября 2022 г. по 11 января 2023 г. в 38 странах зарегистрировано 5288 случаев COVID-19, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из них регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

В Минздраве отметили, что вакцинация является главным способом уберечься от тяжелого течения коронавируса и потенциально новых штаммов. Отмечается, что Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор SARS-CoV-2, с начала такого надзора сделано более 900 секвенирований.

Как сообщалось, по данным Минздрава, еженедельно в Украине фиксируется 3,5-4 тыс. случаев заболеваний коронавирусной болезнью и 2 тыс. госпитализаций.