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В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и "сдавала" патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров. ФОТО

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Во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль предательницы Валентины Мамай.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай.

Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", - рассказал Федоров.

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В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров 01

В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров 02

Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Так выглядит тупое япло сруського мира из параши.
  • Олександр Дніпро
  • Temp Tempo
    Плохо что выжила
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