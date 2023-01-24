В Бердянске взорвали автомобиль с предательницей Мамай, которая организовывала псевдореферендум и "сдавала" патриотов оккупантам. Она в больнице, - Федоров. ФОТО
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Во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль предательницы Валентины Мамай.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай.
Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь", - рассказал Федоров.