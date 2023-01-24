Зеленский о пакте с Лукашенко: Не собираемся нападать на Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленски прокомментировал заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы предложениях украинских властей заключить "Пакт о ненападении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих РБ, не хотят нападать и идти с оружием на украинское общество, чего нельзя сказать о российских военных, которые могут оказаться где-угодно.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на любой территории любого государства: они считают, что у них такой "военный шенген". Потому это все зависит, как мне кажется, от уважения населения какой-либо страны к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может пустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", - заявил президент Украины.

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Относительно возможного нового вооруженного реванша России на территории Украины весной этого года, Зеленский отметил, что всем украинским военным поставлено задание готовиться к любым вызовам.

"Это не просто, потому мы требуем помощи от партнеров. Территория у нас очень большая. Потому имеем ограничение по количеству аммуниции, естественно, и потому должны готовиться к любым вызовам. Но я считаю, что с этого направления (с Беларуси – ред.) успеха у них не будет. Если даже наступление будет гипотетически", - сказал президент.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить "Пакт о ненападении".