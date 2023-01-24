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Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia

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Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.

Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц вызвался поставить Украине танки Leopard, только если США поставят Abrams.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Абрамсы можна поставить на защиту Киева или других городов на северной границе с ***********. Там пока нету ожесточенных боев, А значит не потребуется и много топлива и обслуживания. А оттуда забрать Т-72 и др. танки на восточное и южное направление
  • Игорь Москаленко 6242d00e
    Ура шольц нам вибив 10 Абрамсів. На юбілейному Рамштайні треба просити старенькі томагавки щоб достати до уралвагонзаводу.
  • Бенина Мама
    Русня, отвечать придётся "арматой".
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