Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.

Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц вызвался поставить Украине танки Leopard, только если США поставят Abrams.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия предлагает союзникам создать для Украины мощное подразделение, вооруженное танками Leopard, - Ниинисте