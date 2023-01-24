Система закупки продуктов у Минобороны замкнута на нескольких бенефициарах, не пускающих конкурентов, - Бобровская

Нардепы инициируют проверку всех 8 фирм, осуществляющих поставку продуктов армии.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция – история с закупкой продуктов питания еще не закончена, и буду дальше подробнее ознакомляться с заключенными МО контрактами, пока не буду иметь ответы на все вопросы. Они у меня такие же, как и у вас – от стоимости яйца до окорочка. Однако цены – это одно, даже если они не завышены – есть еще другой вопрос

Система закупок когда-то была монопольной. Существовала одна компания, мало того, что завышала цены, а разницу клала в карман, так еще и поставляла некачественные продукты бойцам. Сейчас – есть прогресс. Теперь есть восемь никому не известных или малоизвестных фирм. Монополии нет – это хорошо. Есть олигополия – это нехорошо. До сих пор вопрос по ценам, и только в очень редких случаях по качеству", - объяснила парламентарий.

По словам Бобровской, бенефициаров системы пищевых закупок – всего несколько.

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"Ни новый бизнес, ни большой развитый честный бизнес – не могут зайти в эту систему. Потому что она замкнута на нескольких бенефициарах, которые за счет своих связей выигрывают тендеры, держат рынок, не пускают конкурентов, иногда зарабатывают на завышении цен, а когда начинаются подозрения, долги и так далее – эти никому не известные фирмы с миллиардными контрактами от МО прекращают выполнять свои обязательства и растворяются в воздухе, и ищи ветра в поле, когда фирма была прокладкой.

Поэтому после этого заседания Комитет направляет письмо в правоохранительные органы по поводу этой ситуации, а также возвращается к контролю закупок по всем направлениям и будет инициировать открытие необоронных закупок для общего доступа. А по питанию - инициируем депутатскую проверку всех 8 фирм, осуществляющих поставку продуктов армии", - подытожила она.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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