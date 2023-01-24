Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе, - Кирби

Ближайшие недели на фронте для Украины будут решающими. В частности, это касается боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

По словам представителя Белого дома, Польша и Германия – важные заинтересованные стороны в поддержке Украины. Речь шла о поставках танков Leopard 2.

"Они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - заявил Кирби в интервью RMF.

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