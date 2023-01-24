Кремль планирует мобилизовать депортированных украинцев, - Центр национального сопротивления

Российское командование ищет новые жертвы, которые можно отправить на войну в Украину. Пока у них есть желание отправить на гибель депортированных украинцев и трудовых мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По данным ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения по выдаче паспортов по месту жительства. Что непосредственно нацелено на принудительную паспортизацию депортированных украинцев. Заметим, заявление Бастрыкина (председатель следственного комитета РФ, - ред.) откровенно нацистское, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", - сказано в сообщении.

Наряду с этим заявлением пропагандистскими телеграм-каналами распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения относительно мигрантов из восточных стран, как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом как паразитирующих на россиянах.

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