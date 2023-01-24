США могут предоставить Украине "значительное количество" танков Abrams, чтобы разблокировать поставки Leopard 2, - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке большого количества танков Abrams M1 в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направить меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - отмечает издание.

В то же время Белый дом отказался от комментариев.

"Изменения в позиции США произошли после разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого господин Байден согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams вопреки решениям Пентагона. Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином больше недели и, похоже, на пути к решению", - отмечает WSJ.

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