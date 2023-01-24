Испания готова отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц, - El Mundo

Испания может отремонтировать и модернизировать танки Leopard 2 за месяц и передать их Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местная газета El Mundo.

Как отмечают в издании, десятки танков находятся на складском хранении в Сарагосе около 11 лет. План переоборудовать его в машины для инженерного подразделения армии не был реализован из-за отсутствия бюджета, но хранят их по правилам консервации бронетехники.

Министр обороны Маргарита Роблес подчеркнула, что танки хранились по всем правилам консервации, поэтому не требуют значительного ремонта. Однако страна не будет поставлять их Украине без координации с союзниками.

"Испания будет всегда действовать так, как она делает сейчас, – в координации с другими союзными странами", – отметила министр.

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