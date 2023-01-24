Энергетики делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - ДТЭК

Энергетики, несмотря на постоянные атаки российских террористов, делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии между всеми потребителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в компании ДТЭК, комментируя решение НКРЭКУ о штрафе 5 облэнерго за "несоблюдение графиков".

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях, энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. ДТЭК приложит все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", - сообщили в компании.

ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о штрафе и обжалует его в суде. В компании отметили, что с первого дня войны энергетики компании работают в режиме военного времени, обеспечивая работу электросетей в условиях постоянных террористических атак России на энергосистему страны.

Напомним, по состоянию на 24 января НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

С октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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