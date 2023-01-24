Общество боится, что после войны в Украине останется все как есть, - Пекар

В украинском обществе существует страх, что по завершении войны в стране не состоятся необходимые демократические и экономические реформы, которые должны приблизить нас к западным стандартам.

Об этом заявил общественный деятель, соучредитель Гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар во время почетной лекции Киевского форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"У украинского общества страха военного поражения не было с первых дней вторжения. Но сейчас один страх пронизывает разные слои общества – это страх, что после войны все будет так, как до нее", - сказал он.

Пекар отметил, что именно сейчас важно говорить об Украине после победы по 4 причинам.

"Во-первых, именно картина будущего собирает и направляет социальную энергию. Все, кто падает духом, а этим сегодня рискует каждый, все, увидев картину будущего, могут воспрять духом", - сказал он.

Второй причиной Пекар назвал необходимость показать Украину будущего нашим партерам, которые будут финансировать восстановление и модернизацию Украины.

"В-третьих, нам нужно показать картину будущего тем людям, которые уехали из страны. Если у них не будет привлекательной картины будущего, они не вернутся. Более того, заберут туда тех, кто не уехал", - отметил он.

Четвертой причиной общественный деятель назвал то, что окно возможностей не будет слишком широким.

"Именно поэтому более 220 общественных организаций еще в июле подписали манифест гражданского общества о принципах послевоенной Украины", – сказал он.

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Пекар также подчеркнул, что реальная победа Украины наступит тогда, когда Россия больше не сможет никогда угрожать нам. "В противном случае это будет просто перемирием как между первой и второй чеченскими войнами, а в лучшем случае, как между Первой и Второй мировыми войнами", - сказал он.

Общественный деятель отметил, что у части общества есть мнение, что нужно выкопать большой ров на границе с Россией и запустить туда крокодилов, и пусть они за этим рвом делают, что хотят.

"Но, извините, ракеты перелетают через крокодилов, они не мешают ракетам. И пока в России будут ракеты, они будут перелетать через крокодилов", - подчеркнул он.

"Недостаточно победить Россию на поле боя, нужно сделать так, чтобы Россия больше никогда не угрожала Украине, Европе и миру", – резюмировал Пекар.