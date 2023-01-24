12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
По словам источника, кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы "танковая коалиция" могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии.
Как страна-производитель Leopard 2 Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.
Украинский собеседник ABC News пояснил, что запасы боеприпасов для танков советских времен в Украине заканчиваются, и она не может производить новые боеприпасы, "поэтому это заставило нас найти альтернативный путь".
Он отметил решение Британии предоставить 14 своих танков Challenger 2, утверждая, что это помогло "пробить стену" в вопросе поставок танков из других стран.