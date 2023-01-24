12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News

Во время встречи контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе двенадцать стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По словам источника, кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки. Однако для того, чтобы "танковая коалиция" могла продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо согласие Германии.

Как страна-производитель Leopard 2 Германия должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков в третью страну.

Украинский собеседник ABC News пояснил, что запасы боеприпасов для танков советских времен в Украине заканчиваются, и она не может производить новые боеприпасы, "поэтому это заставило нас найти альтернативный путь".

Он отметил решение Британии предоставить 14 своих танков Challenger 2, утверждая, что это помогло "пробить стену" в вопросе поставок танков из других стран.

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