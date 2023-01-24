Закупочные цены отличаются даже у Минобороны и ГНСУ: у нардепов должно быть больше вопросов к Резникову, - журналист Николов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист-расследователь Юрий Николов написал в фейсбуке.
По информации Николова, закупочные цены Минобороны и ГНСУ оказались разными:
"МО законтрактовало куриные окорочка по 120 гривен за килограмм, а ГНСУ курятину по 51-78 гривен.
Картофель: 22 в МО и 6,90 в ГНСУ.
Капуста: 30 в МО и 9,93-17,00 в ГНСУ.
Свекла: 25 в МО и 6,00-13,50 в ГНСУ.
Лук: 42 в МО и 17,00-26,00 в ГНСУ.
Гречка: 83 в МО и 53,10-56,20 в ГНСУ.
Масло растительное: 109 в МО и 58,69 в ГНСУ.
Ну и яйца, да))) У пограничников они по 5,10-6,60 гривен за штуку", – написал журналист.
Николов отметил, что все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных, ведь в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы на военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин. Так же торговые сети работают с поставщиками продуктов с отсрочкой оплаты, как и военные заказчики.
"У нардепов должно быть больше вопросов к Резникову. Потому что некто имеет слишком очевидное желание слить ситуацию в унитаз", - резюмирует Николов.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.