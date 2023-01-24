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НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита

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НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 января.

Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Читайте также: Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ

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Топ комментарии

  • Олекса Лось
    что это за графики? у людей в доме авария порвало трубы целый день электричества нет...бардак и безвластие!
  • Влад Крук 4a77c760
    Там баьло колотят на міліарди гривень а їм штраф 1700 грн як слону комар...
  • Alex Smith bb5fe51c
    Ложили они на ваши копеечные штрафы. Выключают как хотят и когда хотят. А самое основное - все эти отключения разводняк народа под прикрытием войной.
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