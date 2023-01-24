Враг продолжает наступление на Бахмутском направлении, на Лиманском и Авдеевском направлениях все атаки отбиты, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 24.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Слава Украине! Продолжаются 335 сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также осуществил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня". Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль линии столкновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Сопыч, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

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На Бахмутском направлении были обстеряны с танков и всего спектра артиллерии районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времевка, Вольное Поле, Новоселка, Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

На временно оккупированных территориях украинского Крыма РФ продолжает меры скрытой мобилизации за счет местных жителей – граждан Украины. В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 г. российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Всем гражданским работникам дано указание заполнить формы, где необходимо указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях с Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.

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Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.

Верьте в Вооруженные силы Украины! Мы победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.