Германия уже 25 января одобрит запрос Польши по Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время, он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.
Немецкое законодательство требует одобрения реэкспорта военной техники, а значит, танки Leopard могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.
Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации военных действий весной, и на этом фоне дискуссии о предоставлении боевых танков в поддержку украинских военных вызвали споры среди союзников по НАТО.
Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.