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Автомобиль с офицерами РФ подорвали в Мариуполе, трое погибших, – Андрющенко

10 20236
Автомобиль с офицерами РФ подорвали в Мариуполе, трое погибших, – Андрющенко
В Мариуполе бойцы движения сопротивления подорвали внедорожник, в котором находились российские военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По подтвержденной информации, были ликвидированы три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - отметил он.

По словам Андрющенко, оккупанты заявили местным жителям, что это "бандитские разборки".

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  • Frol Fedoroff
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    хороших мокшей становится больше
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    Яка сумна новина, выпускайте енота
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