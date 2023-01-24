Автомобиль с офицерами РФ подорвали в Мариуполе, трое погибших, – Андрющенко
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В Мариуполе бойцы движения сопротивления подорвали внедорожник, в котором находились российские военные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"По подтвержденной информации, были ликвидированы три офицера. Следственный комитет России расследует дело по признакам - терроризм и экстремизм", - отметил он.
По словам Андрющенко, оккупанты заявили местным жителям, что это "бандитские разборки".