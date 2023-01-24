Совбез Турции будет обсуждать долгосрочное перемирие между РФ и Украиной, - Anadolu
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По данным агентства Anadolu, 25 января на заседании Совета безопасности Турции помимо вопросов внешней и внутренней политики в повестке дня будет тема Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Отмечается, что участники заседания обсудят работу зернового коридора, посреднические инициативы Анкары и вопросы поставки гуманитарной помощи. Также будет затронут вопрос достижения долгосрочного прекращения огня между РФ и Украиной.