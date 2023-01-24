Норвегия планирует предоставить Украине до 8 танков Leopard 2, - СМИ

Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило издание Dagens Næringsliv.

В публикации отмечается, что в скором времени правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета по иностранным делам и обороне, посвященное оказанию военной помощи Украине.

Норвежские журналисты узнали, что это заседание посвятили, в частности, танкам, после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не возражает, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

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Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.