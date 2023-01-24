Норвегия на год продлила для украинцев действие временной защиты

Министерство юстиции Норвегии автоматически продлило на год вид на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Как отмечает пресс-служба, Министерство юстиции Норвегии одобрило изменения в иммиграционные правила, по которым виды вынужденных переселенцев из Украины, которые уже имели оформленный статус, автоматически продлеваются на год, начиная с последнего дня действия их первого удостоверения.

"11 марта 2022 года правительство Норвегии ввело схему временной коллективной защиты переселенцев из Украины. Эта схема означает, что украинцы получают вид на жительство по упрощенной процедуре и без индивидуальной оценки потребности в защите. Разрешения предоставляются сроком на один год. Срок действия первых удостоверений истекает в марте 2023 года", - говорится в сообщении.

Норвежское управление иммиграции и полиция восстановят карточки-вид на жительство, срок действия которых уже истек, чтобы можно было задокументировать законное проживание украинцев.

"Ситуация в Украине все еще очень сложная, и правительство предоставит людям с временной коллективной защитой предсказуемость, связанную с продлением их безопасного пребывания в Норвегии", - отметил министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель.

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