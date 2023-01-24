Скандально известный застройкой у фундамента Десятинной церкви епископ УПЦ МП Гедеон (Юрий Харон) молился о солдатах российской армии

Юрий Харон, носящий имя епископа Макаровского УПЦ МП Гедеона, на Рождество 7 января помолился в Казани за российские войска. Он "совершил всенощное бдение" в мужском монастыре РПЦ в сослужении с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте Духовного фронта Украины со ссылкой на официальный сайт Казанской епархии РПЦ.

На сайте епархии отметили, что во время богослужения были вознесены молитвы за российское воинство и за мир. Кроме того, было зачитано послание патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), поддерживающего войну России против Украины.

"Ни глава УПЦ (МП) Онуфрий, ни Синод УПЦ (МП) не применил никакого наказания по отношению к любителю страны-агрессора, который считает нормальным молиться за российские войска и находиться в России, которая опустошает Украину", – говорится в сообщении Духовного фронта.

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Гедеон, или Юрий Харон, родился в 1960 году в Одессе. Постриг Харона совершил епископ Курский и Белгородский, иерейскую хиротонию – архиепископ Омский и Тюменьский. В 1991-1999 годах был клириком Американской православной церкви, в частности служил в храмах Сан-Франциско.

Именно с его именем связывается скандальная застройка на Старокиевской горе у фундамента Десятинной цеквы.

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25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

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