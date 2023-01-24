Нидерланды планируют выкупить у Германии 18 танков leopard-2 и передать их Украине, - Рютте
"Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их подарить", - сказал премьер-министр Марк Рютте во вторник в интервью FAZ и некоторым другим международным СМИ в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Он продолжил: "Если это имеет смысл в большем пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, мы готовы рассмотреть это".
"Но решения еще нет" - добавил Рютте.
Тем не менее это важный сигнал. Германия также координировала предварительные поставки оружия из Нидерландов, например Panzerhaubitze-2000.
"Я с большим пониманием отношусь к украинскому запросу", – сказал Рютте.
Теперь правительство Германии принимает решение о поставках Leopard.
"Если Германия сказала "нет", Польша, Финляндия, Португалия "и мы сами" должны были бы рассмотреть вопрос о получении разрешения на экспорт и поставку танков на двусторонней основе. "Но мы еще не на этом этапе, и я не хочу давить на Германию", – продолжил Рютте.
Он отметил, что через несколько дней после нападения России на Украину правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Киеву реактивные гранатометы немецкого производства. Берлин тоже решил тогда осуществить такую поставку.