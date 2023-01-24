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Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину

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Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину
Парламент Германии рассмотрит вопрос о возможной поставке танков Leopard из Германии в Украину в среду, 25 января 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте Бундестага, обсуждение инициировано по просьбе блока ХДС/ХСС, который хочет "положить конец леопардовой блокаде федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

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Топ комментарии

  • Jala Pribila
    Вони вже три рази розглядали і три рази провалювали. Також після голосування під цим рішення має поставити свій підпис Шольц. А ще має бути розроблена процедура передачі і її умови. Не спішіть кидати чепчики в повітря.
  • Підлога Маккартні
    Шольц не может вечно валять Шольца. всему есть предел
  • Elvis2
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