Поблагодарил Mакрона за прорывное решение предоставить Украине танки и поставки систем ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", – отмечается в сообщении.

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