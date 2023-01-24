Новости • Агрессия России против Украины, Война

Поблагодарил Mакрона за прорывное решение предоставить Украине танки и поставки систем ПВО, - Зеленский

5 00112
Поблагодарил Mакрона за прорывное решение предоставить Украине танки и поставки систем ПВО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации, - декларация

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Візор Гук
    низький уклін французькому народу і пану Макрону.
  • Баритон Саша
    А, я таки, думаю, що Борис Джонсон не просто так приїздив. Почали чухатись, уже і Шольц розродився. Дай Боже, скоро на перегонки почнуть, хто більше зброї дасть
  • Senator 0eaca536
    Макрон стал Наполеоном 🇨🇵🇺🇦✊💪✌️😛
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости