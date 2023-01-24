Новости • Агрессия России против Украины, Война

Вопрос поставки танков для Украины будет решен "в ближайшие дни", - Госдепартамент США

5 89049
Вопрос поставки танков для Украины будет решен "в ближайшие дни", - Госдепартамент США
Вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет решен в скором времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможной поставкой танков Leopard или Abrams в Украину.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов... Это трудно для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден – ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.

Читайте также: Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    А многие в РФ верят... Это же один из "военкоров" топовых там.
  • Merkator_R
    Яйцями,знаемо.Наши яйца в кілограмах,як Фаберже коштують.
  • Баритон Саша
    Я, думаю, що танки вже у нас. То був отвлікающий маневр. Я без шуток.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости