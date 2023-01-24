Зеленский уволил глав пяти ОГА
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей глав Киевской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Херсонской областных государственных администрации.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Валентин Резниченко уволен с должности главы Днепропетровской ОГА, Александр Старух - с должности главы Запорожской ОГА, Дмитрий Живицкий - с должности главы Сумской ОГА, Ярослав Янушевич - с должности главы Херсонской ОГА, Алексей Кулеба - с должности главы Киевской ОГА.
Все чиновники были уволены в соответствии с поданными ими заявлениями.