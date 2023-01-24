Пентагон продлит учения для новых подразделений ВСУ в Германии, - представитель Минобороны США Райдер

Военные тренировки для ВСУ под руководством Пентагона в Германии, где сейчас около 500 украинских военных осваивают новые образцы техники, а также тактики ведения боя, могут быть продлены для обучения новых подразделений из Украины.

Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учения начались в середине января", - отметил генерал и уточнил, что их продолжительность рассчитана примерно на шесть недель, и как только они завершатся, обученные подразделения вернутся в Украину.

В то же время Райдер предположил, что программа учений может быть продлена для следующих подразделений из Украины.

"Мы сохраняем возможность продолжать эту программу, так что это не одноразовая программа. И Украина будет принимать решение по поводу отправки дополнительных сил для прохождения этого цикла", - отметил он.

Генерал также отметил, что в Пентагоне ждут этого от украинской стороны. "Но, в конце концов, это их решение, которое будет учитывать ситуацию на местах", - подчеркнул представитель Министерства обороны США.

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