Новости • Агрессия России против Украины, Война

Пентагон продлит учения для новых подразделений ВСУ в Германии, - представитель Минобороны США Райдер

1 79014
Пентагон продлит учения для новых подразделений ВСУ в Германии, - представитель Минобороны США Райдер
Военные тренировки для ВСУ под руководством Пентагона в Германии, где сейчас около 500 украинских военных осваивают новые образцы техники, а также тактики ведения боя, могут быть продлены для обучения новых подразделений из Украины.

Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учения начались в середине января", - отметил генерал и уточнил, что их продолжительность рассчитана примерно на шесть недель, и как только они завершатся, обученные подразделения вернутся в Украину.

В то же время Райдер предположил, что программа учений может быть продлена для следующих подразделений из Украины.

"Мы сохраняем возможность продолжать эту программу, так что это не одноразовая программа. И Украина будет принимать решение по поводу отправки дополнительных сил для прохождения этого цикла", - отметил он.

Генерал также отметил, что в Пентагоне ждут этого от украинской стороны. "Но, в конце концов, это их решение, которое будет учитывать ситуацию на местах", - подчеркнул представитель Министерства обороны США.

Читайте также: Сухопутные войска подготовили по системе Барс более 100 инструкторов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрій Ан 612fed4e
    Заголовки таджики пишуть?
  • Підлога Маккартні
    Еще бы было б не плохо давать нам развед данные где сидят руководители орков. У нас не 19 век когда нельзя стрелять охфицеров, а погибать должны только солафоны. Говорите где сидят гиниралы и туда прилетит хаймарс.
  • Підлога Маккартні
    Такое было и в США в гражданской. А потом Мел Гибсон в фильме "Патриот" затеял партизанщину и победила демократия. А по сути я скажу так, что Притуле доверия нету. Бо він шахрай!!! Такой как и зелебоба. И все, кто ему донатит, то пусть это делают конкретным воинским соединениям, а не этому паяцу
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости