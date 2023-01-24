Зеленский наградил орденами и медалями 338 военных, 15 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 338 военнослужащих, среди них 15 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Согласно указу № 34/2023 президент постановил наградить 11 военнослужащих за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также президент отметил орденом "За мужество" I степени майора Александра Коваленко, II степени – капитана Игоря Базарова и майора Сергея Лаща.

Согласно указу, орденом "За мужество" III степени отмечены 22 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого - 6.

Кроме того, этим указом медалью "За военную службу Украине" награждены 24 военнослужащих, медалью "За безупречную службу" III степени – 4, медалью "Защитнику Отечества" – 9.

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В то же время указом № 35/2023 президент постановил наградить орденом "За мужество" III степени 28 военнослужащих, среди которых 15 – посмертно.

Этим же указом медалью "За военную службу Украине" отмечены 32 военнослужащих, медалью "Защитнику Отечества" - 50, медалью "За спасенную жизнь" - 3.

Также указом №36/2023 президент постановил наградить медалью "Защитнику Отечества" 171 военнослужащего.