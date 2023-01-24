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Двое британских волонтеров, считавшихся пропавшими без вести, погибли при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара

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Двое британских волонтеров, считавшихся пропавшими без вести, погибли при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара
Родственники британских волонтеров Эндрю Бэгшоу и Кристофера Перри, пропавших в начале января на Донбассе, во вторник подтвердили, что те были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из города Соледар в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии, которое цитирует "Европейская правда".

Семья Перри в заявлении сказала, что он уехал в Украину еще в марте 2022 года, где помог спасти более 400 человек и много брошенных домашних животных.

"Невозможно передать словами, насколько нам его будет не хватать, но он навсегда останется в наших сердцах. Мы чувствуем гордость за то, что он выбрал нашу семью, чтобы стать ее частью", - отметили они.

Заявление родных погибшего британца было подписано словами "Слава Украине, Героям слава", транслитерированными английскими буквами.

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Они не сообщили, как именно подтвердили смерть Перри и Бэгшоу, но на прошлой неделе российские ресурсы, приближенные к ЧВК "Вагнер", распространяли фото с телом Перри, которого называли "добровольцем".

Напомним, в начале января полиция Донецкой области сообщила об исчезновении британцев Эндрю Бэгшоу и Кристофера Перри. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где продолжаются тяжелые бои.

Бєгшоу и Перри последние недели помогали эвакуировать людей из зоны боевых действий и привозили им гуманитарную помощь.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    світла і вічна пам'ять...
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих героїв!
  • перець
    Сумно...
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