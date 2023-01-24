"Теперь F16", - Кулеба озвучил следующую цель украинской дипломатии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал сообщение, из которого стало ясно, что следующей задачей украинской дипломатии станет получение самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

-Теперь F16?

- Да.

- Беру в работу, друг.

"Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать.

А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться.

Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться.

Как бы ни старались вороженьки, они погибнут, как роса на солнце.

Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - надписал он.

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