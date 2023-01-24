Черниговская ОВА закупает строительные материалы для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных, – волонтер

Черниговская ОВА под руководством Вячеслава Чауса закупает строительные материалы для пострадавших от войны по значительно завышенным ценам. Недавно чиновники закупили пиломатериалы по 15 000 грн/м3 при рыночной цене в 6 000 грн.

Об этом рассказал волонтер Олег Серик в своем обращении к президенту, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всегда знал, что рыба гниет из головы. Но не думал, что этот голова - Чаус! Пока я бегаю по кабинетам с заявками от погорельцев, чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных. Пиломатериалы по 15000 грн за м. куб.!" - заявил Серик.

Деньги, из которых были закуплены пиломатериалі, – это 100 миллионов гривен, которые Кабмин выделил на восстановление Черниговщины, в частности, на восстановление разбитых россиянами частных домов, в которых люди должны пережить зиму.

"Лес сейчас тяжело продать за границу. У меня куча знакомых предпринимателей, которые раньше свою продукцию продавали на экспорт, теперь ее не берут. Они здесь, на месте, готовы продавать пиломатериалы примерно по шесть тысяч гривен за куб. А они, управление ЖКХ ОВА, умудрились взять лес по 15 тысяч гривен за куб!" – рассказывает Серик.

В сети появилась и другая информация о закупках Черниговской ОВА - некоторые позиции дороже в три раза, если сравнить стоимость в актах приемки-передачи стройматериалов, подписанных начальником департамента ЖКХ, и рыночные цены на них.

"За пиломатериалы платили 15 тыс., рыночная цена - 5,3 тыс.; за ОSB-плиты - 610 грн, рыночная - 425; за газоблоки - 4020 грн, рыночная - 3200; за пленку - 43,20, рыночная - 14,56", - отмечает Серик.

Читайте также: В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы