На оккупированных территориях россияне проводят мероприятия по принудительной мобилизации, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

"На временно оккупированных территориях украинского Крыма РФ продолжает мероприятия скрытой мобилизации за счет местных жителей - граждан Украины. В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения", - отмечается в сообщении.

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