Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карте законопроекта на сайте парламента.
В карточке документа говорится, что закон поступил в Верховную Раду за подписью президента. Таким образом, действие закона официально вступило в силу.
Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты нашего государства.
Согласно этому закону, в частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений:
- неповиновение (ст. 402)
- неисполнение приказа (ст.403)
- угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)
- самовольное оставление воинской части (ст.407)
- дезертирство (ст.408)
- самовольное оставление поля боя (ст. 429)
Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.
Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала в целом законопроект, позволяющий проверять военных на алкоголь и наркотики даже в отпуске и дома. Также документ предусматривал ужесточение уголовной ответственности военнослужащих за невыполнение приказов руководства.