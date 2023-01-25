Расширяют возможности Украины и уменьшают возможности врага, - Зеленский поблагодарил разведчиков

По случаю Дня внешней разведки президент Владимир Зеленский специально отметил наградами разведчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 335-го дня полномасштабной войны сказал украинский президент.

Сегодня (24.01 - ред.) отмечается День внешней разведки Украины. Поэтому сегодня я специально отметил наградами работников разведки. Конечно, фамилии и конкретные основания для этого награждения называть публично не могу, но это за то, что позволяет нашему государству видеть и понимать. больше. Я хочу поздравить всех наших разведчиков – тех, кто расширяет возможности Украины и существенно уменьшает возможности врага. Благодарю вас за службу!", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что подписал указы о награждении государственными наградами бойцов 93-й отдельной механизированной бригады за личную особую храбрость и героизм, а также бойцов Национальной гвардии, в том числе 3-й и 4-й бригад оперативного назначения Нацгвардии.

Кроме того, Президент отметил наградами бойцов Воздушных сил "за очень нужную результативность, бойцов территориальной обороны – за героизм и образцово эффективное выполнение боевых задач".

"Такие указы для меня – всегда особенная честь", - подчеркнул глава Украинского государства.

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