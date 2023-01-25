В оккупированном Мариуполе в казарме кадыровцев произошел мощный взрыв, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе произошел взрыв в казарме оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Сегодня (24 января - ред) примерно в 18-00 "хлопок" посетил именно казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления.

Место праздника "хлопка" плотно усеяно военными оккупантами. Все в дыму, куча скорых и мчс. В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев.

Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и немалые - несомненно.

Действительно шикарный день для Мариуполя. Это – только начало. Дальше будет больше. Русня, что с #б#лом?

Справочно – это второй прилет в эту территорию за день. Утром был небольшой "недолет" метров на 150 в сторону Кальмиусского отдела полиции.

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