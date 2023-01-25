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Предоставление Украине западными государствами танков поможет нанести поражение армии РФ и освободить украинские территории, - ISW

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Предоставление Украине западными государствами танков поможет нанести поражение армии РФ и освободить украинские территории, - ISW
Современные основные боевые танки, которые коалиция НАТО отправит Украине, позволят ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что снабжение позволит усилить механизированные боевые действия.

"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет ей осуществлять механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", - говорится в отчете.

Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    Не стоит делать из этих танков "супероружие". Эти танки может и хороши по ТТХ, но так же легко уничтожаются, это показали БД в Афганистане, Сирии. И там не было более современных видов вооружения, как есть сейчас у РФ. Я это к тому, что бы потом не было разочарования у многих. Типа обещали что они крутые, а их уничтожают. Поможет тут только комплексный подход. Танки, авиация, дальнобойные боеприпасы...
  • Вячеслав Галушка
    Это какие современные вооружения рп способны поражать эти танки? Можно в развёрнутом виде?
  • Виталий 6b40280c
    Да любым ПТУР или РПГ можно уничтожить. В Сирии леопарды мухами жгли
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