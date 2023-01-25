Предоставление Украине западными государствами танков поможет нанести поражение армии РФ и освободить украинские территории, - ISW

Современные основные боевые танки, которые коалиция НАТО отправит Украине, позволят ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что снабжение позволит усилить механизированные боевые действия.

"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет ей осуществлять механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", - говорится в отчете.

Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

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