Выявленные случаи коррупции в Украине, повлекшие отставки в правительстве, не касаются помощи США, - Госдеп

Обвинения в коррупции, повлекшие отставки в украинском правительстве в последние дни, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, оказанной США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует The New York Times.

Спикер Госдепа заявил, что администрация Джо Байдена "не знает о каких-либо злоупотреблениях с американской помощью" в Украине.

Прайс подчеркнул, что поставки и средства, предоставляемые США Украине, подлежат тщательному надзору.

"Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы оказываем Украине", – сказал он.

При этом Прайс признал, что разрушения, вызванные российским вторжением, осложнили усилия по отслеживанию оружия, а также экономической и гуманитарной помощи, направленной Вашингтоном в Киев.

"Есть вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы имеем возможность принимать меры по обеспечению такой отчетности", – заявил он.

Спикер Госдепа подчеркнул, что США приветствуют "быстрые и решительные действия" Зеленского и значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению к ответственности чиновников, когда они "не выполняют возложенные на них обязанности".

Прайс добавил, что США будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по внедрению важных антикоррупционных реформ.

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