Герасимов пытается оправдать большие потери РФ и необходимость мобилизации на фоне раскола в командовании, - ISW

Начальник Генерального штаба и командующий группированиями российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В понедельник, 23 января, Герасимов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил план министра обороны Сергея Шойгу по развитию способности российских вооруженных сил реагировать на "новые угрозы безопасности".

Герасимов сослался на историческую роль российского Генерального штаба в руководстве и защите России во время нескольких военных кризисов, включая Вторую мировую войну, пишут аналитики.

"Изображение Герасимовым войны и усилия Генерального штаба по активизации деятельности в историческом контексте Великой отечественной войны является частью кампании по противодействию могуществу и влиянию основателя и куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также главы Чечни Рамзана Кадырова", - говорится в отчете.

Он также продолжает попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как попытку, подобную Великой отечественной войне, оправдать необходимость больших потерь и мобилизации со стороны россиян.

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