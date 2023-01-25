Новости • Агрессия России против Украины, Война

Герасимов пытается оправдать большие потери РФ и необходимость мобилизации на фоне раскола в командовании, - ISW

10 27118
Герасимов пытается оправдать большие потери РФ и необходимость мобилизации на фоне раскола в командовании, - ISW
Начальник Генерального штаба и командующий группированиями российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В понедельник, 23 января, Герасимов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил план министра обороны Сергея Шойгу по развитию способности российских вооруженных сил реагировать на "новые угрозы безопасности".

Герасимов сослался на историческую роль российского Генерального штаба в руководстве и защите России во время нескольких военных кризисов, включая Вторую мировую войну, пишут аналитики.

"Изображение Герасимовым войны и усилия Генерального штаба по активизации деятельности в историческом контексте Великой отечественной войны является частью кампании по противодействию могуществу и влиянию основателя и куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также главы Чечни Рамзана Кадырова", - говорится в отчете.

Он также продолжает попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как попытку, подобную Великой отечественной войне, оправдать необходимость больших потерь и мобилизации со стороны россиян.

Также читайте: Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Urs
    а будут пробовать брить грудь у чмобов?
    Есть еще много хороших идей...
  • vadyan
    На світлині до статті перед Герасімом чєкушка стоїть і це не фотошоп...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости