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РФ планирует создать более 20 колоний на оккупированных территориях Украины

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РФ планирует создать более 20 колоний на оккупированных территориях Украины
Российские захватчики хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в распоряжении правительства России от 23 января.

Как отмечается, Федеральной службе исполнения наказаний России поручили создать 12 колоний в ДНР и 7 - в ЛНР. Также российские власти хотят открыть исправительные учреждения на оккупированных территориях Херсонской (3) и Запорожской (2) областей.

Также правительство РФ хочет создать три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

Также читайте: На оккупированных территориях россияне проводят мероприятия по принудительной мобилизации, - Генштаб

Топ комментарии

  • Garry Grant
    А що ще кацапня може створити окрім ГУЛАГа?
  • Яр Холодний
    - Что вам, рассиянам, на месте не сидится? Всё "колготитесь" , колготитесь - ни себе, ни окружающим покоя не даёте!
    - А мы хотим посторить для всех рассийский РАЙ на земле!
    - Да у вас не РАЙ, а "саРай" постоянно получается! Точнее - барак лагерный
  • Urs
    пригожин идейку подкинул.
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