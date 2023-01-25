РФ планирует создать более 20 колоний на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в распоряжении правительства России от 23 января.

Как отмечается, Федеральной службе исполнения наказаний России поручили создать 12 колоний в ДНР и 7 - в ЛНР. Также российские власти хотят открыть исправительные учреждения на оккупированных территориях Херсонской (3) и Запорожской (2) областей.

Также правительство РФ хочет создать три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

Также читайте: На оккупированных территориях россияне проводят мероприятия по принудительной мобилизации, - Генштаб