Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Байден

Продолжение Штатами крепкой поддержки Украины в ее войне с Россией имеет в Конгрессе США двухпартийную поддержку.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с лидерами Демократической партии в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поговорим о продолжении поддержки Украины. Это мнение имеет двухпартийную поддержку, как и кое-что из того, что мы приняли, имело двухпартийную поддержку", - сказал Байден.

Он добавил, что в вопросе внешней политики и поддержки Украины "мы объединили Запад так, как давно не было, в том числе склонив Японию и другие азиатские страны к инвестициям в будущее Украины".

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