Общие боевые потери РФ с начала войны - около 123 080 человек (+910 за сутки), 3161 танк, 290 самолетов, 281 вертолет, 2154 артсистемы, 6307 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 25 января 2023 года составляют примерно 123 080 человек.