Общие боевые потери РФ с начала войны - около 123 080 человек (+910 за сутки), 3161 танк, 290 самолетов, 281 вертолет, 2154 артсистемы, 6307 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 25 января 2023 года составляют примерно 123 080 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
- танков - 3161 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6307 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 2154 (+6) ед,
- РСЗО - 450 (+2) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 290 (+1) ед,
- вертолетов - 281 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
- специальной техники – 194 (+1).