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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 123 080 человек (+910 за сутки), 3161 танк, 290 самолетов, 281 вертолет, 2154 артсистемы, 6307 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 123 080 человек (+910 за сутки), 3161 танк, 290 самолетов, 281 вертолет, 2154 артсистемы, 6307 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 25 января 2023 года составляют примерно 123 080 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
  • танков - 3161 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6307 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2154 (+6) ед,
  • РСЗО - 450 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 290 (+1) ед,
  • вертолетов - 281 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
  • специальной техники – 194 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 123 080 человек (+910 за сутки), 3161 танк, 290 самолетов, 281 вертолет, 2154 артсистемы, 6307 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • Urs
    показания ГШ приближаются к тысяче в день. Надеюсь, кацапы пока об этом не знают. Весной полторы тысячи в день должны стать для них сюрпризом, и малые народы на росии станут еще более малыми.
  • Sergii Naushenko f7607676
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    Значить, правда про 200 200-х в гуртожитку Маріуполя!
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  • Kare Resa
    История не помнит такого разгрома и такого позора российской армии. История татаро-монголького государства подходит к концу. Скоро все это пространство называемое Россией поделят на независимые государства с нормальным политическим стрем. Цивилизованный мир положит конец правлению Путина и ему подомным фашистам
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