Журналисты установили имена 92 россиян, ликвидированных в Макеевке. СПИСОК
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Российскую службу BBC.
Семьи еще 16 захватчиков не могут найти своих близких.
"Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала почти 55 тысяч подписей. Большинство погибших и раненых - это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии военных, попавших под обстрел в Макеевке, публиковаться все равно не будут" ", – говорится в материале.
Солдаты армии РФ в макеевском ПТУ 31 декабря 2022 года
Издание отмечает, что, по словам родственников, большинство ликвидированных в Макеевке россиян получили повестки в конце сентября - вскоре после объявления так называемой "частичной мобилизации", а затем около двух месяцев они проходили подготовку в военных частях Самарской области.
"Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, и в Макеевку на территории Донецкой области они прибыли 26 декабря", - говорится в сообщении.
Известно, что самому младшему оккупанту из установленных погибших было 22 года, а самому старшему - 48 лет.
Журналисты все еще продолжают устанавливать имена ликвидированных оккупантов.