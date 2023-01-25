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США не получали от Германии официальных подтверждений о готовности отправки танков Украине, - Госдеп

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США не получали от Германии официальных подтверждений о готовности отправки танков Украине, - Госдеп
Соединенные Штаты не получали официальных подтверждений со стороны Германии о принятии решения, которое позволило бы отправку в Украину танков Leopard 2.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на видеобрифинге.

"Я видел разные сообщения об этом и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве", - заявил Прайс, комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине.

По его словам, нужно дать возможность властям в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Я ж казав вчора не радійте завчасно.
  • Вадим Думи
    Зараз Шольц скаже шо йде в відпустку танки будуть потім. Колись. Але будуть.
  • Urs
    в технике скорость измеряют в махах, а в политике скорость будут измерять в шольцах.
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