США не получали от Германии официальных подтверждений о готовности отправки танков Украине, - Госдеп

Соединенные Штаты не получали официальных подтверждений со стороны Германии о принятии решения, которое позволило бы отправку в Украину танков Leopard 2.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на видеобрифинге.

"Я видел разные сообщения об этом и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве", - заявил Прайс, комментируя информацию о готовности правительства Германии разрешить передачу танков Украине.

По его словам, нужно дать возможность властям в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

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